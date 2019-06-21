У Жидачівській райлікарні, де через помилку медиків помер 12-річний тернополянин, новий головний лікар

Про це повідомив батько покійного хлопчика Володимир Кулак.

Нове призначення припало рівно на другу річницю початку трагедії з хлопчиком.

Нарешті, епопея завершена, є новий головний лікар в Жидачівській ЦРЛ! – пише Володимир Кулак. – Головним лікарем стала Людмила Володимирівна Яремцьо, саме та Людина, яку я бачив головним лікарем! Людина, яка має честь, совість, знання, досвід, потенціал, бажання і розуміння і інші якості! Тепер, я твердо знаю, що за 5 років максимум, ця лікарня стане одною з найкращих у Львівській області.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.