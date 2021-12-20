13:31 | 20.12.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині чоловік заплатить 380 тис. грн. через незаконно зрубані 24 тополі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Житель Борщівської ОТГ сплатить майже 380 тис грн через незаконно зрубані 24 тополі.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли в апеляції  рішення Борщівського районного суду Тернопільської області, яким задоволено позов Чортківської окружної прокуратури до жителя Борщівської ОТГ. Відтак з   відповідача стягнуть майже 380 тис грн шкоди, заподіяної протиправним пошкодженням та знищенням дерев.

Прокурори встановили, що у лютому 2019 року житель Борщівщини незаконно зрубав 24 тополі за межами населеного пункту, спричинивши шкоду довкіллю на майже 380 тис грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *