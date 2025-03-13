У Тернополі зникла дитина!

Увага! Розшук!

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Київської Ангеліни Володимирівни 2010 року народження. Тернополянка 12 березня близько 17:30 вийшла з дому та не повернулася.

Неповнолітня зростом близько 158 см, середньої тілобудови, волосся чорного кольору з рожевими пасмами. Дівчина була одягнута в широкі порвані джинси та светр чорного кольору з білим малюнком.

Якщо ви бачили розшукувану або маєте інформацію про її місцеперебування, телефонуйте на спецлінію “102”.