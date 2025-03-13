Під час гасіння пожежі на Теребовлянщині врятовано двох жінок з інвалідністю

У ніч на 13 березня у селі Острівець Теребовлянської громади виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Центральній. Вогонь стрімко поширювався й охопив дах і перекриття споруди на площі 150 м².

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на номер екстреного виклику «101» о 01:48. До місця події оперативно прибули рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 25-го пожежно-рятувального поста.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох жінок з інвалідністю, які не мали змоги самостійно залишити будівлю: незрячу, 1963 року народження та малорухому мешканку, 1956 року народження.

Злагоджені та професійні дії рятувальників дозволили не лише врятувати людські життя, а й зупинити поширення полум’я.

Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

‼️ Рятувальники нагадують: у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Ваш своєчасний виклик допомагає зберегти найцінніше — людське життя.