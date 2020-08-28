Укрпошта випустила серію марок із обсерваторією на Тернопільщині

Національний поштовий оператор увів в обіг поштові марки із зображенням шкільної обсерваторії у с. Лозова Байковецької ОТГ.

Автор фото, яке ілюструє марку, Ревун Андрій.

Це перша автоматизована обсерваторія в Україні. Її облаштували у НВК “Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ” Байковецької об’єднаної територіальної громади і відкрили 20 червня 2018 року. Сільську обсерваторію наповнили сучасним обладнанням – потужним телескопом з автонаведенням, компʼютерами та навчальними матеріалами. Усе це дозволяє проводити дослідження небесних тіл, покращити вивчення астрономії та фізики. Загальна вартість проекту склала понад 1 млн гривень.