17:31 | 28.08.2020
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Укрпошта випустила серію марок із обсерваторією на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

Національний поштовий оператор увів в обіг поштові марки із зображенням шкільної обсерваторії у с. Лозова Байковецької ОТГ. 

Автор фото, яке ілюструє марку, Ревун Андрій.

Це перша автоматизована обсерваторія в Україні. Її облаштували у НВК “Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ” Байковецької об’єднаної територіальної громади і відкрили 20 червня 2018 року. Сільську обсерваторію наповнили сучасним обладнанням –  потужним телескопом з автонаведенням, компʼютерами та навчальними матеріалами. Усе це дозволяє проводити дослідження небесних тіл, покращити вивчення астрономії та фізики. Загальна вартість проекту склала понад 1 млн гривень. 

 

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