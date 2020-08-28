“Картина Рєпіна” по-почаївськи (фото)

У соцмережах нарікають на новий вигляд стіни парку в центрі Почаєва після ремонту.

Багато хто звертається з питанням, що це таке? Хто цим займається і хто це придумав? – пише депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. – Перший раз, коли я побачив це “творіння мистецтва” – слів забракло. Без смаку, естетичного вигляду, вульгарно, бридко, дико. Нагадує мурал на кладовищі, або цвинтарний пам’ятник.



Хто це придумав, скільки це коштує і хто погоджував цей ремонт, я не знаю? Чомусь думаю, що вся ця “картина Рєпіна” оплачується з бюджету Почаївської громади. Зазвичай, коли проводяться такі роботи, створюється проєктно-технічна документація, формується кошторис (вартість робіт), якщо ця вартість перевищує 200 тис. грн. то проводиться тендер для визначення підрядника з метою економії коштів. В цій же ситуації, скоріш за все, придумали всі роботи “провести” через благоустрій. Коли почались роботи по укріпленню стіни парку бетоном, то була якась надія, що хоч тут буде гарно і без рукожопства. Це ж самий центр міста – обличчя влади і результати її піклування про жителів. Проте такого “мистецтва” я не очікував. Доповню. Мене, як депутата міської ради, ніхто не запитував думки, чи потрібно це. Я не бачив ніякого проєкту, не міг внести якісь корективи чи пропозиції. Поки що не зрозуміло, як на це творіння виділялися кошти.