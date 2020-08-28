На Тернопільщині вакцину від сказу для диких тварин скидатимуть з літака

На Тернопільщині проведуть осінню кампанію пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.

Розповсюдження принад, які містять високоімунну безпечну вакцину буде здійснюватись повітряним методом (літак, гелікоптер).

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільсьій області інформує, що у вересні 2020 року на території Тернопільського району буде проводитись імунізація диких м’ясоїдних проти сказу, методом розкидання з повітряного транспорту імунізованих приманок.

Такий спосіб вакцинації безпечний і для людини, і для навколишнього середовища, повідомили у Держпродспоживслужбі. Спеціально вибраний саме такий варіант: використовуються невеличкі їстівні брикети-приманки з приємним запахом, а всередині – активна вакцина. Розкидатиметься вакцина над територією, де проживають дикі тварини, лише над лісами і полями, чітко визначатиметься смуга, за якою летітиме літак чи гелікоптер, з врахуванням напрямку вітру та епізоотичної ситуації.

До роботи залучено авіаційну техніку – багатоцільові літаки АН-2, де вмонтовано спеціальне обладнання, яке в процесі польоту розкидатиме приманки з вакциною у кількості 20 приманок на 1 кв.км.

Для контролю за якістю через місяць після імунізації буде проведено відстріл лисиць в кількості 2-4 гол. на 100 кв. км площі та відбір проб біоматеріалу (кров та фрагменти нижніх щелеп з зубами) для дослідження на якість імунізації.

Додамо, що категорично заборонено будь-яке інше використання кинутих з літака приманок з вакциною, незважаючи на те, що вона є цілком безпечною.