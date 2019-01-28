«Укртрансбезпека» розпочинає масштабні перевірки “Тернопільелектротрансу”

Минулого тижня, в центрі Тернополя спалахнув тролейбус, який слідував за першим маршрутом. Ймовірною причиною загоряння у пожежно-рятувальній службі області називають замикання електромережі.

Остаточні причини пожежі тролейбуса обіцяють повідомити в результаті завершення роботи спеціальної комісії, яка наразі проводить технічні експертизи. Як повідомили в управлінні «Укртрансбезпеки» області, повністю відповідальне за експлуатацію тролейбусів підприємство «Тернопільелектротранс». Через мораторій, який діяв дотепер, жодних перевірок роботи цього підприємства не проводили. Пише МедіаТОР.

«До 2013-го року перевірки проводилися регулярно і грубих порушень в експлуатації тролейбусів ми не виявляли. А з 2013-го року в нашій країні діє мораторій на перевірку суб’єктів господарювання, в тому числі і транспортних організацій. У цьому році мораторій скасований і будуть вже проводитися перевірки. Тому наразі мені складно сказати, чи були порушення щодо експлуатації тролейбуса, який горів у Тернополі. Але хочу наголосити, тролейбуси, які експлуатуються, проходять щорічні технічні огляди, які проводить спеціальна технічна інспекція, незалежно від самого підприємства. Але загалом відповідальність за безпечну експлуатацію громадського транспорту несе керівництво підприємства і начальники підрозділів, які безпосередньо займаються технічною експлуатацією», – пояснює начальник управління «Укртрансбезпеки» в області Ігор Табака.

В управлінні «Укртрансбезпеки» області наразі складають графіки і готуються до перевірок «Тернопільелектротрансу» та інших підприємств, які надають транспортні послуги.