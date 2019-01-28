Священик із Тернопілля побував на врученні Томосу в Стамбулі

Під час урочистого підписання Томосу про автокефалію у Стамбулі у складі української делегації разом з Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм та Петром Порошенком були присутні два єпископи – вихідці з Тернопілля. Проте мало хто знає, що безпосереднім свідком цієї події був і священнослужитель, уродженець Чорткова Віталій Даньчак.

До створення Православної церкви України отець Віталій працював секретарем Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви. Був настоятелем Андріївської церкви у м. Києві до передачі її у користування Константинополю. Нині бере активну участь у створенні нової помісної церкви України.

Фото з Facebook сторінки Віталія Даньчака

Народився 23 травня 1981 р. Навчався у Чортківській гімназії «Рідна школа» ім. Маркіяна Шашкевича, у Волинській та Львівській духовних семінаріях, Національній академії державного управління. Дружина Олеся є також уродженкою Чорткова. Подружжя часто буває в своїх батьків у нашому місті. Виховують двох синів – одинадцятикласника Максима і першокласника Андрія.

Джерело: Чортків City

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