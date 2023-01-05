Унікальне дійство відбулось сьогодні в Тернополі – урочисте, святкове, помпезне і водночас – дуже тепле і душевне. Саме такою подією в житті нашого міста стало урочисте відкриття Мистецької Резиденції «Додому на Різдво». Важко згадати, коли ще фоє Українського Дому «Перемога» було так щедро умаяне вишиванками та яскравими українськими хустками. А довкола радували своїм різноманіттям різдвяні «павуки» і дідухи, ялинки, шопки, картини та мистецькі композиції із найрізноманітнішими різдвяними персонажами, атрибутами та сюжетами зимових свят. І все це – у яскравих відблисках світла, дзюрчанні голосів розмов, сміху, музики та просто спілкування великої кількості людей. Заходиш у зал і відразу наче поринаєш в особливий світ – казковий, неймовірний за настроєм та енергетикою – світ Різдва.

«Час, у якому ми зараз живемо, складний і непередбачуваний. І може видатися, що в ньому немає місця диву. Але незважаючи ні на що, усі ми, відчуваючи постійну присутність війни поряд, все одно перебуваємо в очікуванні того дива, яке дарує нам Різдво. Його святковий дух, який уже зараз, у тому неймовірному за своєю суттю часовому проміжку між Різдвом за Григоріанським – та Різдвом за Юліанським календарем, витає в світі і не знає меж! Він єднається з потоками небесної благодаті, які завжди сходять у різдвяний час з небес, і творить над усіма нами МИР – душевний, незримий, який неможливо пояснити словами. Мир, якого Україна так прагне в реальному житті, і який у різдвяні дні панує в цілому світі. Особливо радісним і теплим є те відчуття миру, спокою, затишку та тепла, коли збираєш рідних людей вдома на Різдво. Саме тому наша Мистецька резиденція має назву «Додому на Різдво», – розповідає ініціаторка дійства, начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко.

Під час імпрези у Мистецькій резиденції розмістилось багато різноманітних локації, які органічно доповнювали одну, але кожна мала свої, притаманні лише їй особливості. Так, «Етно-макітра» із різдвяним глиняним посудом для Святвечірніх страв та рецептами їх приготування, представила традиції Святого вечора. У майстерні Різдва «Зимова феєрія» можна було долучитися до оригінальних майстер-класів: виготовлення з новорічної прикраси, який давали фахівці бібліотеки-філії №2 для дітей, «Декупаж Різдвяної свічки», якому навчали знавці цієї справи із центральної міської бібліотеки, майстер-клас із зав’язування української хустки проводила завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Тернопільського обласної краєзнавчого музею Оксана Гулик. А про те, як робити Дідух, розповідали на майстер-класі представники обласного еколого-натуралістичого центру учнівської молоді.

Невід’ємною частиною Резиденції став мистецький вернісаж «Ой прийдуть до тебе три празники в гості», де на мольбертах були виставлені роботи на різдвяні теми вихованців художньої школи імені Михайла Бойчука. Ще однією «лінією» вернісажу стала виставка робіт учасників конкурсу «Різдвяне диво», який вже дванадцятий рік поспіль проходить у Тернополі під патронатом міського голови і де були представлені шопки, новорічні прикраси тощо.

Ще однією мистецькою лінією став Різдвяний арт-креатив, який створили учні та викладачі еколого-натуралістичного центру у різдвяних композиціях, дідухах та «павуках». А доповнили його неймовірні за дизайном та вишуканістю ялинки-господині у спідницях із ялинкових гілок, оформлені різними аксесуарами: етно-ялинки, ретро-ялинки, патріотична та ялинка листів солдатам, які після свята відправлять нашим бійцям на фронт. Ці ялинкові постаті сприймалися серед присутніх як повноцінні дійові особи програми, які передавали основну ідею і задум свята – створити відчуття дому, поділитися Духом Різдва, незважаючи на відстані, час чи життєві обставини. Але найголовнішою серед усіх звичайно була центральна ялинка, прикрашена жовто-синіми кульками, – Ялинка Перемоги на фоні годинника з цифрами 2023, що втілювали у життя гасло «Рік нашої перемоги».

А щодо музичної складової усього свята, то нею стали фольк-різдвяні передзвони «Ось і знову Різдво – сил Небесних торжество». У них музичні картинки Різдва та його традицій, піснями та колядками малювали артисти – мистецькі колективи викладачів обох тернопільських музичних шкіл – дуже професійні, надзвичайно цікаві та по-особливому щирі. Скрипка, бандура, гітара, ударні, контрабас і просто дзвінкі злагоджені голоси створювали неймовірний за піднесенням та радістю музичний Різдвяний настрій.

Приємним сюрпризом стала для усіх присутніх можливість наприкінці дійства скуштувати справжню кутю разом із свіжими, щойно спеченими різдвяними пампухами за найкращими старовинними рецептами тернопільських господинь, приготовлені кулінарами сім’ї ресторанів «Файне місто».

Але що б не робили, про що б не говорили, що б не розповідала присутнім ведуча дійства Зоряна Вовк, постійно не полишало відчуття вдячності та шани нашим воїнам, захисникам, Збройним Силам України, нашим Героям, які зараз, у цей самий час, боронять нашу рідну Україну від ворога, даючи нам усім можливість святкувати, співати, прославляти Різдво та просто бути разом, вдома, із вірою в Перемогу, яка обов’язково настане, про яку ми молимось і якої сподіваємось щодня і щохвилини!