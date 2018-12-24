Новини Тернополя 

Уродженка Тернопільщини створює проект, який може стати головним історичним надбанням 2019 року

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Уродженка Тернопільщини Iра Дан, яка досліджує минуле свого краю та його жителів, долучилася до створення історичного проекту.

На думку жінки, болісні спогади та правдиві розповіді людей повинні увійти в історію, тому вона допомагає авторові проекту Бернту Гермлелому зафіксувати відповідну інформацію. Про свої наміри Іра Дан повідомила у мережі Фейсбук.

– Нацисти знищили єврейську громаду Кременець, Польща.(На фото кременчанин з Швеції Josef Reich). За винятком тих, хто покинув Кременець до війни, всі 15 тисяч євреїв, які жили в Кременці 1941 року, були вбиті. Я працюю над великим проектом разом з автором Бернтом Гермлелом про те, що трапилося з пережилими від Голокосту. Ті, хто приїхав з Європи до Швеції упродовж 1939-1945 років. Євреї, католики, партизани, свідки Єгови та роми. Проект включає в себе інтерв’ю та портрети тих, хто сьогодні живий, – написала Іра Дан.

На цьому тижні їм вдалося зареєструвати понад 110 історій виживши після цих подій людей.

– Обмін болісними спогадами та досвідом від Голокосту – справжній емоційний виклик. Цей проект стане книгою восени 2019 року і виставкою у 2020 році. Ви зможете слухати оповідання (на шведській мові), – додала Іра Дан.

Зазначимо, що майбутній проект має також інформаційний веб-сайт.

Тернополяни

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