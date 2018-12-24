Уродженка Тернопільщини створює проект, який може стати головним історичним надбанням 2019 року

Уродженка Тернопільщини Iра Дан, яка досліджує минуле свого краю та його жителів, долучилася до створення історичного проекту.

На думку жінки, болісні спогади та правдиві розповіді людей повинні увійти в історію, тому вона допомагає авторові проекту Бернту Гермлелому зафіксувати відповідну інформацію. Про свої наміри Іра Дан повідомила у мережі Фейсбук.

– Нацисти знищили єврейську громаду Кременець, Польща.(На фото кременчанин з Швеції Josef Reich). За винятком тих, хто покинув Кременець до війни, всі 15 тисяч євреїв, які жили в Кременці 1941 року, були вбиті. Я працюю над великим проектом разом з автором Бернтом Гермлелом про те, що трапилося з пережилими від Голокосту. Ті, хто приїхав з Європи до Швеції упродовж 1939-1945 років. Євреї, католики, партизани, свідки Єгови та роми. Проект включає в себе інтерв’ю та портрети тих, хто сьогодні живий, – написала Іра Дан.

На цьому тижні їм вдалося зареєструвати понад 110 історій виживши після цих подій людей.

– Обмін болісними спогадами та досвідом від Голокосту – справжній емоційний виклик. Цей проект стане книгою восени 2019 року і виставкою у 2020 році. Ви зможете слухати оповідання (на шведській мові), – додала Іра Дан.

Зазначимо, що майбутній проект має також інформаційний веб-сайт.

Тернополяни