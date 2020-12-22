Усі лабораторії в Україні забезпечені необхідним обладнанням та здатні виявити SARS-CoV-2 незалежно від його штамів

«Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному. Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про такі зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення», — говорить Ігор Кузін.

Україна як партнер світової мережі епіднагляду надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів. Так званий „британський штам“ у нас не реєстрували.

Ігор Кузін також наголошує, що поява нового штаму жодним чином не пов’язана зі стартом вакцинальної кампанії у Великій Британії.