«Техно-Буд-Центр» отримав маржі 125 мільйонів на асфальті та щебені лише на двох тендерах
Різниця між тендерними цінами ТОВ «Техно-Буд-Центр» та цінами з моніторингу Укравтодору на асфальт та щебень на двох закупівляї Служби автомобільних доріг у Тернопільській області склала 125 мільйонів гривень. Про це свідчать локальні кошториси компанії, які «Центр протидії корупції» отримав від Укравтодору у відповідь на свій запит.
Мова йде про два тендери Тернопільської САД на поточний середній ремонт дороги М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече, які компанія виграла у травні та червні цього року.
780 млн гривень на обидва тендери, тобто 30% від сукупної вартості обох підрядів, було виділено з Фонду з протидії COVID-19.
На обох тендерах укравтодорівці допустили до участі лише двох представників Національної асоціації дорожників України – ТОВ «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». В одному випадку Замовник відхилив пропозицію ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а в іншому – «Представництво Сеонгвон Тотал Констракшн Індастрі Ко.,ЛТД». В результаті аукціону на обидвох тендерах виграв «Техно-Буд-Центр». Середня знижка по відношенню до очікуваної вартості предмета закупівлі становила 12%.
Не зважаючи на пристойну аукціонну знижку ціни переможця на будматеріали виявились все рівно вищими від моніторингових цін Укравтодору у Тернопільській області.
|Крупнозерниста суміш, грн/т
|Дрібнозерниста суміш, грн/т
|Суміш ЩМАС, грн/т
|Щебінь фр.20-40, грн/м3
|ЩПС С7, грн/м3
|Техно-Буд-Центр
|2553
|2537
|3782
|740
|906
|ДерждорНДІ
|2400
|2450
|3000
|414
|877
|Різниця,%
|6
|3
|21
|44
|3
Ціни «Техно-Буд-Центру» на крупнозернистий та дрібнозернистий асфальт на травневому тендері, а також на щебенево-піщану суміш С7 є приблизно такими ж, як і в моніторингу ДерждорНДІ за травень по Тернопільській області.
В той же час ціна на щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20(15) у компанії є вищою на 20% (різниця – у 782 грн з тонни), а на щебінь фракції 20-40 мм – на 45% (різниця – 326 грн за кубометр).
Для виконання робіт по цьому тендеру у локальному кошторисі вказали необхідність 67 тисяч тон ЩМАС. Відтак переплаті лише по щебенево-мастиковому асфальтобетону на цьому одному тендері становить 52,53 млн гривень. Щебню замовили менше, тож маржа на ньому становить 1,37 млн гривень. Разом націнка за ЩМА та щебінь – 54 мільйони гривень.
На червневому тендері різниця у ціні «Техно-Буд-Центру» на крупнозернистий асфальт стала дещо вищою (246 грн на тоні), а на ЩМАС – впала порівняно з цінами у моніторингу (245 грн на тоні). Націнка на щебні збереглася і становила більше третини (228 гривень різниці на кубометрі). Таким чином сума різниці в ціні на крупнозернистий асфальт, враховуючи об’єми, становить 44,45 млн гривень, ЩМАС – 24,87 млн гривень, а щебеню – 1,27 млн гривень. Загальна сума цінової різниці по цим трьом позиціям становить 70,6 млн гривень.
|Крупнозерниста суміш, грн/т
|Суміш ЩМАС, грн/т
|Щебінь фр. 20-40, грн/м3
|ЩПС С7, грн/м3
|Техно-Буд-Центр
|2646
|3246
|636
|850
|ДерждорНДІ
|2400
|3000
|408
|877
|Різниця,%
|9
|8
|36
|-3
Таким чином загальна сума різниці у цінах на щебень та два види асфальту на обох тендерах становить 124,6 млн гривень.
ТОВ «Техно-Буд-Центр» було засноване у 2005 році в Тернополі. Власниками зазначені місцеві мешканці Юрій Ханін та Андрій Ярема. Статутний капітал компанії складає 33 200 гривень. З початку року ТОВ виграла тендерів з дорожніх робіт на 6,06 млрд гривень.
Марина Ансіфорова, «Наші гроші»