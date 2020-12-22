«Техно-Буд-Центр» отримав маржі 125 мільйонів на асфальті та щебені лише на двох тендерах

Різниця між тендерними цінами ТОВ «Техно-Буд-Центр» та цінами з моніторингу Укравтодору на асфальт та щебень на двох закупівляї Служби автомобільних доріг у Тернопільській області склала 125 мільйонів гривень. Про це свідчать локальні кошториси компанії, які «Центр протидії корупції» отримав від Укравтодору у відповідь на свій запит.

Мова йде про два тендери Тернопільської САД на поточний середній ремонт дороги М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече, які компанія виграла у травні та червні цього року.

780 млн гривень на обидва тендери, тобто 30% від сукупної вартості обох підрядів, було виділено з Фонду з протидії COVID-19.

На обох тендерах укравтодорівці допустили до участі лише двох представників Національної асоціації дорожників України – ТОВ «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». В одному випадку Замовник відхилив пропозицію ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а в іншому – «Представництво Сеонгвон Тотал Констракшн Індастрі Ко.,ЛТД». В результаті аукціону на обидвох тендерах виграв «Техно-Буд-Центр». Середня знижка по відношенню до очікуваної вартості предмета закупівлі становила 12%.

Не зважаючи на пристойну аукціонну знижку ціни переможця на будматеріали виявились все рівно вищими від моніторингових цін Укравтодору у Тернопільській області.

Крупнозерниста суміш, грн/т Дрібнозерниста суміш, грн/т Суміш ЩМАС, грн/т Щебінь фр.20-40, грн/м3 ЩПС С7, грн/м3 Техно-Буд-Центр 2553 2537 3782 740 906 ДерждорНДІ 2400 2450 3000 414 877 Різниця,% 6 3 21 44 3

Ціни «Техно-Буд-Центру» на крупнозернистий та дрібнозернистий асфальт на травневому тендері, а також на щебенево-піщану суміш С7 є приблизно такими ж, як і в моніторингу ДерждорНДІ за травень по Тернопільській області.

В той же час ціна на щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20(15) у компанії є вищою на 20% (різниця – у 782 грн з тонни), а на щебінь фракції 20-40 мм – на 45% (різниця – 326 грн за кубометр).

Для виконання робіт по цьому тендеру у локальному кошторисі вказали необхідність 67 тисяч тон ЩМАС. Відтак переплаті лише по щебенево-мастиковому асфальтобетону на цьому одному тендері становить 52,53 млн гривень. Щебню замовили менше, тож маржа на ньому становить 1,37 млн гривень. Разом націнка за ЩМА та щебінь – 54 мільйони гривень.

На червневому тендері різниця у ціні «Техно-Буд-Центру» на крупнозернистий асфальт стала дещо вищою (246 грн на тоні), а на ЩМАС – впала порівняно з цінами у моніторингу (245 грн на тоні). Націнка на щебні збереглася і становила більше третини (228 гривень різниці на кубометрі). Таким чином сума різниці в ціні на крупнозернистий асфальт, враховуючи об’єми, становить 44,45 млн гривень, ЩМАС – 24,87 млн гривень, а щебеню – 1,27 млн гривень. Загальна сума цінової різниці по цим трьом позиціям становить 70,6 млн гривень.

Крупнозерниста суміш, грн/т Суміш ЩМАС, грн/т Щебінь фр. 20-40, грн/м3 ЩПС С7, грн/м3 Техно-Буд-Центр 2646 3246 636 850 ДерждорНДІ 2400 3000 408 877 Різниця,% 9 8 36 -3

Таким чином загальна сума різниці у цінах на щебень та два види асфальту на обох тендерах становить 124,6 млн гривень.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» було засноване у 2005 році в Тернополі. Власниками зазначені місцеві мешканці Юрій Ханін та Андрій Ярема. Статутний капітал компанії складає 33 200 гривень. З початку року ТОВ виграла тендерів з дорожніх робіт на 6,06 млрд гривень.

Марина Ансіфорова, «Наші гроші»