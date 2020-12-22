Податкова міліція Тернопільщини викрила три підпільні горілчані цехи

Нещодавно працівники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області Національної поліції та прокуратури Тернопільської області в ході проведення операції «Акциз-2020» та в рамках досудового розслідування кримінального провадження припинили протиправну діяльність групи осіб. Адже це чотири людини, що здійснювали незаконне виготовлення в підпільних цехах алкогольну продукцію та розповсюджували її на території трьох областей Західного регіону України.

В ході проведення спецоперації ліквідували канал постачання спирту із території сусідніх регіонів та партій підроблених марок акцизного податку до трьох підпільних цехів, діяльність яких забезпечувала вказана група осіб.

До речі, продуктивність одного такого підпільного виробництва становила понад 1000 пляшок фальсифікату на добу.

За результатами проведених обшуків на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей виявили та вилучили майже 3500 літрів спирту, 1500 літрів алкогольних напоїв (коньяк, віскі, горілка) з підробленими марками акцизного податку, 31 тис. штук підроблених марок акцизного податку старого та нового зразків. Крім того конфіскували пристрої для закорковування пляшок з алкогольними напоями (ключі), понад 5000 пляшок скляної тари для горілчаних та коньячних виробів, понад 10000 корків для вітчизняних коньячних виробів, 65 упаковок коньячних есенцій, промислові фени, ємкості для купажу, спиртометри, насоси, шланги, фільтри для очищення рідин, лійки, картонна упаковка, етикетки, контретикетки, клей, чорнові записи щодо реалізації алкогольної продукції та іншу фурнітуру для незаконного виготовлення фальсифікату, а також автомобіль, яким продукція транспортувалась до торгових об’єктів. Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів становить 1,5 млн гривень.

Із вилученої сировини фігуранти планували виготовити чергову партію сурогату у кількості понад 10 тис. літрів, при надходження в обіг якого несплата акцизного податку становила б понад 500 тис. гривень. До того ж із вилучених 30 тисяч акцизних марок, призначених для маркування коньячної продукції, та фурнітури (корки, етикетки) зловмисники додатково б виготовили фальсифікат, а сума виручки від його реалізації склала б понад 2 млн грн. При цьому сума втраченого державою доходу в вигляді несплати акцизного податку становила б понад 750 тис. гривень.