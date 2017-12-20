Усім селом приїхали на тернопільський суд, щоб підтримати батьків загиблого в ДТП Романа Борчука

20 грудня до Апеляційного суду Тернопільської області приїхало понад півсотні мешканців села Порохова Бучацького району, щоб підтримати батьків загиблого в аварії 19-річного Романа Борчука та не допустити звільнення з-під варти на час слідства винуватця ДТП — 30-річного Сергія Франіва із сусіднього села Стінка. Люди побоюються, аби водій, котрий смертельно травмував хлопця, не втік за кордон, адже він усіма силами домагається зміни запобіжного заходу.

Два тижні тому Бучацький районний суд продовжив міру запобіжного заходу обвинуваченому Франіву, залишивши його за ґратами ще на 60 діб, але його адвокати оскаржили рішення в Апеляційному суді Тернопільської області. Засідання мало відбутися сьогодні, але на суд не прибули… обидва адвокати Франіва, надіславши пояснення причин своєї відсутності, не привезли й самого обвинувачуваного, а тому колегія суддів перенесла засідання на 26 грудня.

Після погодження дати наступного засідання мешканці Порохової під стінами суду висловили своє обурення діями обвинувачуваного та його адвокатів. Їхню відсутність у суді люди сприйняли як відвертий саботаж та затягування справи. На знак протесту проти таких дій мешканці Порохової на півгодини перекрили дорогу неподалік суду. На наступне засідання планують приїхати ще більше небайдужих мешканців Бучаччини.

Нагадаємо, що аварія трапилася 9 жовтня, близько 2-ої години ночі, у селі Порохова. Роман із кількома друзями та футбольним тренером стояли на узбіччі дороги, як раптом вискочив автомобіль «Kia Magentis» і збив хлопця… Удар був настільки сильний, що, вдаривши хлопця, іномарка продовжила рух і звалила електричний стовп та розламала його на три частини. Медики робили все можливе, але, на жаль, не змогли врятувати потерпілого — травми були несумісні з життям.