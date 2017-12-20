Діти військовослужбовців з Тернопільщини отримали іменні подарунки від ровесників з-за кордону

400 дітей військовослужбовців з Тернопільщини отримали новорічні подарунки, які для них зібрали члени Спілки Української Молоді в 11 країнах світу. Пакуночки із необхідними речами кожному з цих діток підібрали їхні ровесники.

– Усі подарунки є іменними, це є дуже важливий і теплий момент цієї акції. Ну, наприклад, діти знали, що у Тернополі живе Аня Мельник, в якої мама – військовослужбовець. Вони готували подарунки для конкретної дитини, знали, що це дівчинка, знали її вік, тобто подарунки спаковані для конкретної дитини, яку вони собі уявляли, – розповідає координатор акції на Тернопільщині Мар’яна Марець.

Акцію «Теплом зігріємо серця» для дітей військових члени СУМ організовують четвертий рік поспіль. У багатьох наплічниках – листи від ровесників з-за кордону. Усі 400 подарунків знайшли своїх адресатів у різних містах і селах краю.

Адріана Білецька