В Державному архіві Тернопільської області відкрили онлайн-виставку з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

✅«В експозиції представлено архівні документи, фото, які нагадують про цю історичну подію. Всі охочі мають можливість переглянути на сайті архіву за посиланням: https://te.archives.gov.ua/…/2-…/271-provisnyk-nezalezhnosti», – зазначив директор державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський.

📌Нагадаємо, 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР ухвалила доленосний документ – прийняла Декларацію про державний суверенітет України, що став Провісником Незалежності.

🔎За прийняття цієї Декларації проголосувало більш ніж 98 відсотків депутатів тодішньої Верховної Ради, які в умовах радянської дійсності були обрані вперше на демократичних виборах. 📍Так, на виборчих округах Тернопільської області народними депутатами стали представники Народного руху України, Української Хельсінської спілки, активісти, і ні одного члена комуністичної партії. 👍Важливо для подальших державотворчих подій, що у преамбулі Декларації проголошувався суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».