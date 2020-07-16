Обувь, которая должна быть у каждой современной женщины

Если мужчины выбирают обувь, да и любой другой товар, по одному единственному принципу – наиболее удачное соотношение цены и качества, то у женщин все немного сложнее. Критериев выбора обуви для женщин настолько много, что двумя или тремя парами точно не обойтись. Ведь часто бывает так, что некоторые женские требования могут быть просто несовместимы. Например, удобная обувь не всегда красивая и наоборот, а продукция известных брендов не всегда дешевая, а если быть до конца честными, то – почти всегда дорогая. Поэтому, чтобы большинство женских запросов по части обуви были удовлетворены, постараемся разобраться, какие именно модели должны обязательно находиться в гардеробе представительниц прекрасной половины человечества.

Комфорт, мода, стиль и красота

Начнем с демисезонной и зимней обуви. В этой категории, за удачное сочетание удобства и красоты, стоит отметить челси женские. Ранее исключительно мужская классическая обувь стала настолько популярной, что производители начали делать и женские модели. И не прогадали. Данная обувь сочетает в себе такие преимущества, как приятный внешний вид, удобство ношения (в них не устают ноги), подходят для ежедневного использования и под разные стили одежды.

Естественно, туфли на шпильке также должны быть в гардеробе каждой женщины. Рассказывать о них особого смысла нет. Все и так знают причину их популярности – мужчины просто без ума от женщин в такой обуви.

Следующий вид обуви, которым необходимо обзавестись, – это классические туфли. Они подходят для ежедневного ношения, так как обычно не имеют слишком длинного каблука. Идеальный вариант для того, чтобы ходить на работу.

Несмотря на всю неприязнь к балеткам со стороны большинства мужчин, эта обувь стала настоящим спасением для женщин, которые по разным причинам не могут носить обувь на каблуках. Очень удобные и легкие балетки давно и надолго стали выбором №1 многих женщин. Благодаря такой популярности, производители изготавливают все большее количество моделей такой обуви. Сегодня можно приобрести балетки спортивного и классического стилей.

Также в гардеробе как модниц, так и тех, кто не следит за новомодными трендами, обязательно должны быть спортивные кроссовки. Даже если их хозяйкам и не хватает времени на спорт, но найти им применение не сложно. А без них часто случаются ситуации, в которых приходится отказывать себе в удовольствии, например, вылазки на природу или обычной прогулки в парке.