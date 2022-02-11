В Кременці виникла пожежа в багатоповерхівці

Цієї ночі в Кременці на вул. 107 Кременецької Дивізії виникла пожежа в квартирі на другому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв., пошкоджено двері та облицювання стін квартири.

Під час гасіння пожежі в квартирі виявлено її власника, громадянина 1967 р.н., якого транспортовано (врятовано) на свіже повітря, передано працівникам ЕМД та в подальшому з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» госпіталізовано в КНП «Кременецька опорна лікарня».

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень. Рятувальники евакуювали 50 мешканців даного будинку.

Джерело: ДСНС