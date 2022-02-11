В містечку на Тернопільщині відкриють музей Івана Марчука

В Ланівцях розпочали роботи з облаштування музею художника Івана Марчука.

Зокрема розпочато капітальний ремонт частини нежитлової будівлі першого поверху по вул. Незалежності, 15 (приміщення колишнього кінотеатру), де і має бути музей робіт генія сучасності.

«Про створення у громаді музею Івана Марчука говорилося неодноразово. Однак від перемовин, домовленостей та погоджень цього тижня вже все перейшло в русло реалізації», – повідомляють в Лановецькій міській раді.

Для реалізації проєкту було направлено субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 889,1 тис грн.

По завершенню робіт у музеї буде створено галерею, творчу майстерню, а також зони інсталяції.





