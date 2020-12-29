В обласній прокуратурі перевіряють причетність працівника відомства до забудови набережної у Тернополі

Повідомлення про причетність сім’ї тернопільського прокурора до скандальної забудови набережної Тернопільського ставу почали з’являтися у різних ЗМІ останніми днями. Зокрема, що до будівництва на місці культурної спадщини причетний Володимир Пащенко, чий син працює в Тернопільській обласній прокуратурі і таким чином, начебто прикриває усі незаконні дії родини.

В обласній прокураторі, в свою чергу, зауважили, на всі подібні повідомлення реагують і перевіряють поширену у ЗМІ інформацію, щодо причетності працівників до можливих порушень закону.

“Якщо буде встановлена причетність працівника прокуратури, його обов’язково притягнуть до відповідальності встановленої законом. Зазначені повідомлення набувають поширення в той час, коли активізовано досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо забудови набережної Тернопільського ставу, а також щодо розгляду позову прокуратури з цього питання.

Хочу запевнити, що ніхто таким чином не зможе вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні та розгляд справи у суді”, — наголосив заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури Юрій Табака.

Т1