В одному з тернопільських університетів дбають про психологічний стан своїх студентів

Сьогодні в перенасиченому інформацією світі, де умови життєдіяльності постійно змінюються під впливом різних факторів, ЗМІ публікують новини з тривожним змістом, людині важко втримати емоційний баланс. Все це накладає відбиток на мислення і поведінку особистості. В умовах стресу друзі та близькі не завжди можуть зарадити, а професійна допомога здатна підтримати людину, розібратися в ситуації і відкоригувати емоційний стан.

Психологічна служба як складова державної системи охорони психічного і соціального здоров’я громадян, покликана надавати соціальну і психологічну допомогу особистості не тільки у кризові моменти її життя, а й у процесі розвитку і саморозвитку. При цьому мова йде про кваліфіковану допомогу, що здійснюється на наукових засадах і має на меті захист особистості, її честі і гідності, сприяння її повноцінному розвитку і саморозвитку.

У сучасному закладі вищої освіти психологічна служба є важливою ланкою навчально-виховного процесу, яка забезпечує ефективну взаємодію всіх його учасників: студентів та їх батьків, адміністрації, викладачів. Її фахівці створюють комфортні психологічні умови, сприятливі для розвитку індивідуальних здібностей студентів та їхнього особистісного зростання.

За сприяння адміністрації Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського створено центр психологічного консультування, головним завданням якого є надання психологічної допомоги в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, психологічний супровід навчально-виховного процесу та реалізація заходів профілактичного, корекційного та просвітницького характеру. Актуальними завданнями є також підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських та педагогічних колективах, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Центр психологічного консультування пропонує такі консультації студентам, викладачам та працівникам:

індивідуальне психологічне консультування;

групове консультування;

надання просвітницької інформації про психологічне здоров’я та психологічну допомогу.

Центр психологічного консультування розташований у гуртожитку №1 вул. Живова, 3 (1-й поверх біля медпункту).

Запис на консультацію здійснюється за телефонами: 067-789-94-10 та 097-500-69-24 або ж e-mail:psycentr.consult@gmail.com– онлайн- консультування.

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