У Чорткові з’явиться ще один парк для відпочинку

Працівники КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» розпочали роботи з санітарної розчистки парку «Моклеків», що знаходиться при в’їзді до села Біла орієнтовною площею 3 га.

До цього часу цей парк був стихійним, його ніхто не доглядав. Тому міським головою Володимиром Шматьком було дане доручення про підготовку детального плану території цього парку та встановлення його меж.

Планується, що територія парку буде освітлюватись, будуть облаштовані зони відпочинку, зони барбекю, зони для безпечного купання на березі р. Серет.

Звичайно, для того, щоб здійснити заплановане, потрібні кошти. Сьогодні працівниками відповідних підрозділів міської ради та керівництвом КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» здійснюється пошук грантів та програм, за кошти котрих можна досягнути того, щоб у Чорткові з’явився ще один публічний простір для відпочинку містян.