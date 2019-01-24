Підуть до кінця – тернопільські активісти вимагають звільнення Ігоря Мединського

Тернопільська активістка повідомила керівників політичних сил і окремих депутатів про майбутнє голосування щодо звільнення начальника Управління транспорту, комунікацій і зв’язку Мединського Ігоря Григоровича. До нього додали всі підписи, зібрані на віче.

Попросили в п’ятиденний термін висловити позицію представників політичної сили щодо майбутнього голосування в ТМР. Чекаємо відповіді. Крім того, підготували звернення в прокуратуру на працівників ТМР, що не виконують покладених на них обов’язків щодо оприлюднення проекту для голосування на сайті ТМР, – пише Юля у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, у минулому році на початку листопада жителі Тернополя влаштували «транспортний Майдан».

Найбільше людей обурив готівковий тариф – 9 грн у маршрутних таксі та 8 грн у тролейбусах.

Після протестів мешканців повернули попередні тарифи, збунтувалися приватні перевізники. Власники автобусів, проте, відновили роботу після погрози від депутатів та міського голови розірвати з ними угоди.

Водночас, 15 листопада виконком міськради знову затвердив нові тарифи. А з 20 грудня вступив в дію диференційований тариф, коли вартість оплати за проїзд будь-яким іншим способом, окрім «Карти тернополянина», буде дорожчою.

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