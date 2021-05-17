В околицях “Медоборів” вперше побачено рідкісного птаха

Вперше в околицях заповідника Медобори зустрінуто чернь червонодзьобу (Netta rufina) 2 особини (ймовірно гніздова пара). Про це повідомляють у заповіднику.

Один із 3-х видів роду, єдиний вид цього роду в фауні України. Чисельність в Європі становить 27—59 тис. пар. В Україні рідкісний гніздовий птах степової смуги приморських районів Азово-Чорноморського регіону. Його включено до Червоної книги України (1994, 2009) (статус – рідкісний), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІІ) конвенцій, угоди AEWA. Фото Арсен Капустинський