В Тернопільському педуніверситеті проводять курси української мови для переселенців

Курси української мови для внутрішньо переміщених осіб організовуються та проводяться науково-педагогічними працівниками кафедри загального мовознавства і слов’янських мов та кафедри української мови та методики її навчання ТНПУ.

Навчання відбуватиметься дистанційно в режимі відео зв’язку. Групи формуються у кількості до 25 осіб. Навчання безкоштовне, усі охочі долучитись до покращення свого рівня володіння державною мовою повинні заповнити гугл-форму за посиланням

Навчання є повністю безкоштовним. Що стосується програми цих курсів, то вона формуватиметься з урахуванням рівня знань слухачів. Курси української мови для тимчасово переміщених осіб починають свою роботу 18 березня 2022 р. о 18 год. в онлайн режимі.

З 18 березня працює 6 груп по 25 слухачів, що охоплює 150 осіб. Наступних 150 осіб починають працювати 25 березня. Заняття розраховані на удосконалення мовних навичок. Програмою курсів передбачено ознайомлення слухачів з нормами української літературної мови та основними поняттями з фонетики та морфології, культури та стилістики сучасної української літературної мови.

Курс української мови розрахований на 11 практичних занять. Слухачами курсів є не тільки тимчасово переміщені особи, що перебувають на Тернопільщині, але й ті, що проживають за межами України.