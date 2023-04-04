В Тернополі дві сім’ї отримали житло, скориставшись пільговою програмою від Держмолодьжитла

Мрії збуваються, якщо цього дуже хотіти. Після народження третьої дитини у молодої сім’ї Скляренків з’явилася необхідність у збільшенні житлового простору. Молоді батьки розуміли, що купівля власної квартири є складним завданням, але вирішили спробувати скористатися пільговою програмою від Держмолодьжитла.

Подавши документи та вибравши житло, наприкінці лютого 2022 року багатодітна сім’я отримала бажаний дозвіл про надання довгострокового пільгового кредиту на придбання житла. А вже наступного дня розпочалось повномасштабне вторгнення, через яке призупинились всі програми кредитування. Але мрія про власне, затишне та просторе житло, не полишала Віталія та Катерину.

Після відновлення кредитування Держмолодьжитло у лютому 2023 року нова спроба придбати житло, але знову невдала через відсутність житла, яке задовільняло би вимоги всієї сім’ї. І знов пошуки. Цього разу, докладені впродовж року зусилля, не стали марними. Днями, завершивши всі документальні процедури, молода та багатодітна родина Скляренків стала власниками квартири в центральній частині міста Тернополя, отримавши пільговий кредит з терміном погашення 20 років за допомогою однієї з програм Держмолодьжитла.

ВІД ОРЕНДОВАНОГО ЖИТЛА ДО ВЛАСНОЇ КВАРТИРИ.

Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Навчання, робота. І весь цей час проживання в орендованому житлі. Така коротка історія Тетяни Сивулі, яка за порадою старшого брата звернулась до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою отримання кредиту на придбання власного житла.

Свого часу він скористався однією з державних програм кредитування придбання житла. Отримавши консультацію та дослідивши всі умови кредитування, в січні 2023 року, Тетяна подала документи для реєстрації у програмі придбання житла за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла.

В березні жінка стала власницею затишної однокімнатної квартири в новому будинку та першою позичальницею у 2023 році , що отримала кредит в Тернопільській області, відповідно до Порядку надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

Більше інформації про програму Держмолодьжитла можна отримати на сайті https://tr.molod-kredit.gov.ua/, або звернувшись особисто до відділення Держмолодьжитла «Тернопільське регіональне управління» за адресою: вул М.Грушевського, 8 каб 445-446, м. Тернопіль.

Номери телефонів (0352)430978. (067)1814550.