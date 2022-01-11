В Тернополі молода жінка покінчила із життям, вистрибнувши із вікна на восьмому поверсі

Трагедія сталась 10 січня в новобудовах м. Тернополя. Близько 18.00 годин місцева жителька покінчила із власним життям, стрибнувши із вікна квартири на восьмому поверсі багатоквартирного житлового будинку, що по вул. Овочева. Цей стрибок виявися фатальним для 26-річної жінки – шансів вижити у неї не було.

Цього ж дня ще двоє жителів області намагались покинути цей світ самотужки. Якщо 40-річного жителя с. Шкроботівка Кременецького району, який наковтався таблеток, вдалось врятувати, то 64-річного жителя села Скала-Подільська витягли із зашморгу на шиї мертвим.