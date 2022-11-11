В Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив дівчину

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 листопада в м. Тернополі. Орієнтовно о 08.30 годин водій автомобіля «Nissan», проїжджаючи по вул. Замонастирській (поблизу «Горбатого моста»), здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок аварії потерпіла, 19-річна тернополянка, отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

Варто зазначити, що дівчина переходила дорогу в спеціально відведеному для цього місці.