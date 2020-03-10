В училищах Тернополя виявили порушення, що загрожують життю учнів

У тернопільських закладах професійно-технічної освіти виявили порушення, що створюють реальну загрозу виникнення пожеж і умови для їхнього швидкого розвитку. До того ж, це ускладнює успішне гасіння займань і безпечну евакуацію дітей, – пише Терен.

Втім, міська влада Тернополя виправити ситуацію не в силі через низ ку обставин. Про це йдеться у проекті рішення «Про звернення щодо фінансування заходів протипожежної безпеки в закладах професійно-технічної освіти», який оприлюднили на сайті міської ради , 4 березня. Автор документу – начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Якщо звернення ухвалять, його відправлять на адресу Кабінету Міністрів, а також – Міністерства освіти і науки України і в Тернопільську обласну держадміністрацію.

Із повним текстом звернення може ознайомитися кожен охочий. Цитуємо документ: «…У 2019 році представники Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в Тернопільській області провели перевірку приміщень і територій державних закладів професійно-технічної освіти, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади. У ході перевірки експерти виявили ряд порушень щодо додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки, про що склали відповідні акти та зазначили на необхідності усунути вказані порушення…».

Однак, як йдеться у зверненні, на облаштування системи пожежної сигналізації у приміщеннях адміністративно-навчальних корпусів, гуртожитків і навчальних майстерень, а також – на монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей типу СО-3 потрібно аж 5 млн грн. Адже закладів у нас – багато:

– «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»,

– ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»,

– ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг і туризму»,

– ТВПУ №4 ім. М. Паращука,

– ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище технологій і дизайну».

Власне, міська рада готова профінансувати роботи і заходи з усунення усіх порушень, але через те, що майно колишніх ПТУ досі перебуває в державній власності, механізму та можливості для фінансування відповідних робіт із місцевого бюджету – немає! Через це місто уже вчергове просить передати вказані навчальні заклади і їхнє майно у власність територіальної громади. Якщо ж Київ на це не погоджується, то, мовляв, нехай сам дає 5 млн грн для усунення порушень щодо пожежної безпеки. Нагадаємо, наскільки трагічною стала пожежа в одному із одеських коледжів у кінці 2019 року. Тож применшувати небезпеку не варто.

До слова, цей пункт, напевно, буде у порядку денному наступної, 47-ї сесії. Вона відбудеться у п’ятницю, 13 березня.