Коронавірус в Україні. Останні дані за 10 березня

Зведення від МОЗ України 10 березня 2020 р.:



В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.



Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

У зв’язку із поширенням COVID-19 в світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.

Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн за посиланням https://bit.ly/2wFYj4O.