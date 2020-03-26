В Україні підтверджено 196 випадків COVID-19

(станом на 22:00, 26 березня)

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19.

Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.