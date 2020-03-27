Минув рівно тиждень, як головою Тернопільської облдержадміністрації президент Зеленський призначив Володимира Труша.

До цього той пропрацював податковим міліціонером, трохи бізнесував, а останнім місцем його роботи була посада керівника Рогатинського району на Івано-Франківщині.

Але особисті знайомства з теперішнім прем’єром Д.Шмигалем, посприяли швидкому кар’єрному зросту Володимира Труша. До цього ж його активу зараховуємо потенційну підтримку найбільшого олігарха України Рината Ахметова, менеджером підприємства якого свого часу працював пан Шмигаль.

Про олігарха згадали не даремно.

Саме олігархів президент попросив (саме – попросив) допомогти грішми, зв’язками та людьми подолати епідемію.

Цій темі сайт «Українська правда» присвятив відразу 2 статті:

https://www.pravda.com.ua/ articles/2020/03/23/7244662/

https://www.pravda.com.ua/ articles/2020/03/26/7245129/

Різниця між цими статями не лише в часі (по змісту вони подібні), але і в тому, що з другої статті зникла згадка про Тернопільщину.

На початку текст звучав так:

«За словами учасників зустрічі, області розділили так: Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків із Зеленським) – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда, новий губернатор Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці)».

Але вже в наступному матеріалі, де йдеться про розмову з Палицею, Тернопілля не фігурує взагалі.

Як видно з першого тексту, відмовився отримувати допомогу від Палиці саме новопризначений голова ОДА в перший день своєї роботи. А заручитися підтримкою іншого великого бізнесу так і не зумів.

Цим Володимир Труш не тільки пішов всупереч домовленостям президента, але і підставив фактично на вірну смерть мешканців найбіднішої області в державі.

До слова, Волинь має:

– 120 мільйонів на рахунку обласної лікарні

– новий комп’ютерний томограф

– чотири апарати штучної вентиляції легень

– Змонтована киснева станція

– встановлюється 20 апаратів ШВЛ

– обладнані умови для проживання персоналу в карантині

– приведена в необхідний стан реанімація

Тернопільщина може похвалитися хіба що новим головою ОДА, який передав лікарням … відеозвернення.

Чим закінчилася бравада керівника області – відомо. Про це детально можуть розказати лікарі з «найкраще підготовленої» лікарні в Монастириському районі.

Вірус набирає обертів, а від голови ОДА Володимира Труша – жодної допомоги Тернопіллю – фактично чужого для нього краю.