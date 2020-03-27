Очільник найбіднішої області в державі Володимир Труш відмовився від допомоги олігархів
Минув рівно тиждень, як головою Тернопільської облдержадміністрації президент Зеленський призначив Володимира Труша.
До цього той пропрацював податковим міліціонером, трохи бізнесував, а останнім місцем його роботи була посада керівника Рогатинського району на Івано-Франківщині.
Але особисті знайомства з теперішнім прем’єром Д.Шмигалем, посприяли швидкому кар’єрному зросту Володимира Труша. До цього ж його активу зараховуємо потенційну підтримку найбільшого олігарха України Рината Ахметова, менеджером підприємства якого свого часу працював пан Шмигаль.
Про олігарха згадали не даремно.
Саме олігархів президент попросив (саме – попросив) допомогти грішми, зв’язками та людьми подолати епідемію.
Цій темі сайт «Українська правда» присвятив відразу 2 статті:
https://www.pravda.com.ua/
https://www.pravda.com.ua/
Різниця між цими статями не лише в часі (по змісту вони подібні), але і в тому, що з другої статті зникла згадка про Тернопільщину.
На початку текст звучав так:
«За словами учасників зустрічі, області розділили так: Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків із Зеленським) – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда, новий губернатор Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці)».
Але вже в наступному матеріалі, де йдеться про розмову з Палицею, Тернопілля не фігурує взагалі.
Як видно з першого тексту, відмовився отримувати допомогу від Палиці саме новопризначений голова ОДА в перший день своєї роботи. А заручитися підтримкою іншого великого бізнесу так і не зумів.
Цим Володимир Труш не тільки пішов всупереч домовленостям президента, але і підставив фактично на вірну смерть мешканців найбіднішої області в державі.
До слова, Волинь має:
– 120 мільйонів на рахунку обласної лікарні
– новий комп’ютерний томограф
– чотири апарати штучної вентиляції легень
– Змонтована киснева станція
– встановлюється 20 апаратів ШВЛ
– обладнані умови для проживання персоналу в карантині
– приведена в необхідний стан реанімація
Тернопільщина може похвалитися хіба що новим головою ОДА, який передав лікарням … відеозвернення.
Чим закінчилася бравада керівника області – відомо. Про це детально можуть розказати лікарі з «найкраще підготовленої» лікарні в Монастириському районі.
Вірус набирає обертів, а від голови ОДА Володимира Труша – жодної допомоги Тернопіллю – фактично чужого для нього краю.