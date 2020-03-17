В Україні підтверджено вже 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

Станом на 20:00 17 березня лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

Із виявлених сьогодні:

▫️Київська обл. (1) – 44-річний чоловік, що був закордоном;

▫️Чернівецька (6) – 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

Так, Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам’ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:

🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця.

🔹У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.