В Україні пропонують створити міжнародний фонд відродження «Мрії», щоб відновити літак

ДП «АНТОНОВ» пропонує не допустити повної остаточної втрати найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія», як одного із символів України та розпочати його відновлення.

Є відповідна конструкторська та науково-технічна документація, а колектив готовий почати роботу.

Через нестачу ресурсів, колектив запропонував заснувати Міжнародний фонд відродження Ан-225 «Мрія». Кошти закликають зараховувати з призначенням платежів: «Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами, оприлюдненими ДП.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили український літак «Мрія» на аеродромі «Антонов» в Гостомелі, де перебував літак.