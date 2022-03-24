В Україні пропонують створити міжнародний фонд відродження «Мрії», щоб відновити літак
ДП «АНТОНОВ» пропонує не допустити повної остаточної втрати найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія», як одного із символів України та розпочати його відновлення.
Є відповідна конструкторська та науково-технічна документація, а колектив готовий почати роботу.
Через нестачу ресурсів, колектив запропонував заснувати Міжнародний фонд відродження Ан-225 «Мрія». Кошти закликають зараховувати з призначенням платежів: «Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами, оприлюдненими ДП.
Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили український літак «Мрія» на аеродромі «Антонов» в Гостомелі, де перебував літак.