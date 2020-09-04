В яких районах і школах — найбільший ризик підхопити Covid-19

Тексти провели розрахунки, де та скільки хворих на коронавірус можуть прийти до школи. У цих місцях варто очікувати нового спалаху.

Скільки потенційно інфікованих можуть прийти до шкіл по районах.

Що більша школа, то більший ризик.

Як і обіцяв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, першовересневі дзвоники пролунали в більшості шкіл України (окрім «червоної» зони, де діти вчитимуться дистанційно ще два тижні). Проте хаотичні дії центральної влади та її часткове самоусунення від організації шкільного навчання не додали спокою вчителям і батькам. Останні хвилюються: “Чи безпечно відправляти дитину в школу – адже кількість захворювань щодня зростає?”

На карті дивіться гіпотетичну кількість людей, які можуть принести хворобу до школи під час першого навчального тижня. Ризик інфікуватися помітно зростає зі збільшенням розміру навчального закладу. Так, навіть у досить уражених хворобою регіонах коронавірус легше підхопити у великій школі на 1000 осіб, ніж у дитсадку, де одночасно перебуває лише 100 вихованців та працівників.

Ми також розрахували вірогідну кількість носіїв хвороби, котрі можуть прийти до кожної з понад 14 тисяч міських та сільських шкіл України впродовж першого навчального тижня. Нижче наводимо перелік навчальних закладів, у яких є ймовірність занесення коронавірусу щонайменше 10 – 15 людьми протягом тижня з моменту відкриття. У цей список ми не включали школи з «червоної» зони, що залишаються закритими:

12 шкіл, куди гіпотетично може прийти найбільше хворих