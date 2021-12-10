Вбивця тату-майстрині Андрій Горбатюк затягує час: справу знову відклали

6 грудня в апеляційному суді Тернопільської області відбулося чергове засідання із розгляду справи щодо резонансного вбивства тату-майстрині Тетяни Підвашецької. Цього дня мали вирішити подальшу долю Андрія Горбатюка. Але, на жаль, засідання знову перенесли – на 27 грудня. Так попросив Горбатюк.

Нагадаємо, на початку осені 2019 року тернопільський міськрайсуд засудив Андрія Горбатюка до довічного ув’язнення. Таке рішення оскаржили і справа пішла в апеляцію. Судді цієї інстанції засудили Горбатюка до 15 років позбавлення волі. Родичі тату-майстрині одразу після почутої ухвали суду говорили про те, що подаватимуть касаційну заяву до Верховного суду України.

До відома: 27-річну тату-майстриню Тетяну Підвашецьку вбили у квартирі на вулиці Курбаса 16 квітня 2019 року. Одразу ж підозрювати у вбивстві почали 25-річного Андрія Горбатюка. Він хотів утекти, але його затримали у Львові.

Після одного із судових засідань підозрюваний сказав, що ніби шкодує про те, що сталося. Через деякий час у ГУ Нацполіції повідомили, що Горбатюк перебуває у психоневрологічній лікарні у Скаржинцях Хмельницької області. Там йому проводили стаціонарну психіатрично-психологічну експертизу для осіб, які перебувають під вартою. Експерти дослідили, що чоловік осудний.

У Верховному суді інтереси Андрія Горбатюка представляли його захисники Петро Грода і Тарас Боднарчук.

– У касаційній інстанції ми просили обидва вироки – і першої інстанції, й апеляційної – скасувати, а справу закрити. Верховний суд повернув справу на новий апеляційний розгляд, – повідомив адвокат Тарас Боднарчук.

Коли ухвала апеляції набрала законної сили, Андрія Горбатюка відправили в одну з колоній у Західній Україні. Згодом у нього також змінилися захисники.

Мати убитої Тетяни казала, що і в тюрмі Андрій вживав наркотики і робив усе те, чим займався на волі.

– Бог дав час на виправлення і терпіння йому змінитись у кращий бік і повернути своє життя, – розповіла мати Світлана Храпко. – Але його душа сама зробила свій вибір добровільно, що і як він робить. Так і кожен із нас. Ми маємо свій вибір: бути свобідними і жити простим життям з невеликими грошима, чи добровільно віддати свою душу для заробляння великих грошей і подорожування.

Один з адвокатів потерпілої сторони, Володимир Рубінський, дав коментар щодо даної ситуації.

– У Верховному суді ми просили скасувати рішення апеляційної інстанції у зв’язку з його м’якістю. Інша сторона теж надсилала скаргу, де просила справу закрити. Наші вимоги прийняті до уваги і задоволені – справа знову йде в апеляцію, – сказав Володимир Рубінський.

Справа перейшла знову до Тернопільського апеляційного суду. Там утворили нову колегію і призначили судове засідання із врахуванням повних фактів, озвучених Верховним судом. Судді апеляційної інстанції зобов’язані врахувати, якщо у справі є певні порушення. І, простою мовою, виправити їх при ухваленні нового рішення.

Перед початком апеляційного розгляду обвинувачений, який брав участь дистанційно в режимі відеоконференції з Дрогобицької виправної колонії, звернувся до суду з клопотанням перенести судове засідання, оскільки підготував доповнення до апеляційної скарги, які раніше не зміг направити на адресу Тернопільського апеляційного суду. Захисник Горбатюка підтримав заяву обвинуваченого, а представник потерпілих не заперечував проти відкладення розгляду. Натомість прокурор заперечив, зазначивши, що обвинувачений затягує розгляд апеляційних скарг. За змістом ч. 3 ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу до початку апеляційного розгляду, має право змінити або доповнити її. У такому разі суд апеляційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь в апеляційному розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї. За таких обставин колегія суддів Тернопільського апеляційного суду судове засідання перенесла на 27 грудня.



