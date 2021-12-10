Із 10 грудня безоплатні пластикові пакети в магазинах під забороною

З 10 грудня в Україні набуває чинності закон “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”, і починає діяти перший етап обмежень. Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонили безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Під заборону не потрапляють біорозкладні пакети, а також надтонкі пластикові пакети для первинної упаковки свіжої риби, м’яса і продуктів із них, а також сипучих продуктів і льоду.

До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, попередили у міністерстві.

“Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів. Адже, коли ми менше використовуємо пакети, то менше продукуємо сміття, яке потім опиниться на звалищі, а отже у довкіллі”, — йдеться у повідомленні пресслужби відомства із захисту довкілля та природних ресурсів.

За словами очільника міністерства Руслана Стрільця, практика, яка запроваджується в Україні, — не нова. Подібні обмеження встановили десятки країн світу. У Туреччині протягом першого року заборони пластикових пакетів, їх використання зменшилось на 75%. В Ірландії попит на пластикові пакети знизився на 90%.

Альтернативною звичайному пластиковому пакету є біорозкладний пакет. Він розкладається від 1 до 4 місяців і не шкодить довкіллю, пояснили у міністерстві. Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Що кажуть експерти

З 10 грудня уряд встановлюватиме мінімальні роздрібні ціни на так звані “маєчки”, що сотнями і тисячами роздавалися продавцями у супермаркетах. Про те, чи стануть їх менше використовувати, в ефірі Українського радіо розповів еколог, експерт з питань охорони довкілля Сергій Волков.

“Мета — запровадити систему, щоб цих пакетів було менше. Маркетингові заходи інколи передбачають, що пакети можуть бути безкоштовні. Люди мають сплачувати мінімальну ціну за них і розуміти, що за забруднення потрібно платити. Це не впливає глобально на великі магазини”, — сказав експерт.