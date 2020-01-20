Вчора митрополит Василій двічі освятив воду для мешканців Тернополя

19 січня, у день празника Богоявлення Господнього, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ св. Архистратига Михаїла міста Тернополя. Архиєрей очолив Божественну Літургію, на якій йому співслужили настоятель храму о. Ярослав Онищук та ректор Тернопільської духовної семінарії о. Іван Римар.

Після Святої Літургії процесія вірних на чолі з митрополитом перемістилася на подвір’я храму, де було здійснено Чин Великого Йорданського водосвяття. Кир Василій привітав парафіян храму з празником та окропив кожного освяченою водою.

Відтак, архиєпископ Василій відбув на набережну Тернопільського ставу, де взяв участь у міжконфесійному Молебні до св. рівноапостольного князя Володимира Великого та Великому Йорданському водосвятті. Подія відбулася біля хреста, встановленого на честь річниці Хрещення України-Русі у парку імені Тараса Шевченка за участю представників інших конфесій.

Після завершення водосвяття семінаристи представили учасникам молитви традиційне різдвяне дійство «Меланка».

прес-служба архиєпархії

світлини зі ставу прес-служби Тернопільської ОДА