11:34 | 20.01.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі жінка потрапила під потяг

Irena 0 Views Прокоментуй!
Жінка потрапила до лікарні 18 січня з ушкодженнями в результаті травмування поїздом. Потерпіла переходила колію, не переконавшись у безпечному шляху.
 
І як результат, жінка отримала забійну рвану рану лівої стопи в результаті наїзду дизель-поїзда на станції “Тернопіль”.
 
Машиніст намагався загальмувати, але не встиг. Триває слідство згідно статті 276 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому тілесні ушкодження.
 
 
 

 

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