У Тернополі жінка потрапила під потяг

Жінка потрапила до лікарні 18 січня з ушкодженнями в результаті травмування поїздом. Потерпіла переходила колію, не переконавшись у безпечному шляху.

І як результат, жінка отримала забійну рвану рану лівої стопи в результаті наїзду дизель-поїзда на станції “Тернопіль”.

Машиніст намагався загальмувати, але не встиг. Триває слідство згідно статті 276 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому тілесні ушкодження.