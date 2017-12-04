Вчора у Тернополі згоріло СТО

Вчора зранку в Тернополі спалахнула станція технічного обслуговування автомобілів, яка розташована на вул. Микулинецька, 40.

Вогнем повністю знищено легковий автомобіль «BMW», холодильник, монітор, електромережа, документація на автомобілі, матеріали для лагодження машин, покрівля будівлі, двері, вікна, перегородки, стелажі.

Пожежею пошкоджено й ролетні ворота, металевий каркас даху, покрівля та стіни суміжної будівлі.

Поруч є стоянка із запаркованими більше 10 автомобілями. На щастя, вогонь сюди не дістався.

Причина займання наразі невідома.