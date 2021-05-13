Руїни “Жабки” над Дністром: чи має шанс легендарний ресторан колись бути відновленим? (фото)

Цей ресторан на березі Дністра біля Заліщиків був одним із найпопулярніших у 70-80 роках минулого століття: “Буковина”, або як влучно його називали “Жабка”.

Розташований на скелі над Дністом, з його панорамних вікон та оглядового майданчика відкривався неперевершений вид на річку, Заліщики та міст між Чернівецькою і Тернопільською областями.

За часів Союзу святкувати весілля та інші банкети у “Буковині” було дуже престижно. Сюди приїжджали гості з усієї України та навіть інших союзних республік. Не раз на банкетах виступали відомі артисти, на парковці зупинялися не лише “Жигулі” і “Волги”, а й “Чайки”.

Вхід до ресторану і справді нагадує відкритий рот жаби.

На жаль, популярний ресторан і туристичний об’єкт не пережив випробування 90-тими і зачинився. Вже майже тридять років легендарна споруда руйнується, а її нечисленні відвідувачі фотографуються на фоні “заброшки”, розмальовують стіни, дехто залишає після себе пляшки, бите скло і навіть шприци.

Так виглядає сучасна “Жабка”

Чи має шанс легендарний ресторан колись бути відновленим? Можливо, знайдеться інвестор, який вкладе чималі кошти у відбудову цього приміщення. Адже земельна ділянка, на якій воно розташоване, перебуває у приватній власності та має цільове призначення – для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури, закладів громадського харчування.

Скрін із кадастрової карти.

Ольга Кулько