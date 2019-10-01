Величезну воскову свічку освятили у Зарваниці (Фото)

29 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася ІІ Всеукраїнська проща пасічників, участь у якій взяли кілька сотень бджолярів з Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей.

Очолив паломництво голова Всеукраїнського громадського об`єднання «Спілка пасічників України» п. Володимир Стретович. Організаторами стали п. Юрій Березовський, голова громадського об`єднання «Спілка пасічників Тернопільщини» та Комісія у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Перед Божественною Літургією, з якої традиційно розпочинається кожне паломництво, адміністратор малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич освятив велику воскову свічу, подаровану пасічниками.

Відтак бджолярі взяли участь у Богослужінні, яке о. Дмитро Квич відслужив разом з о. Олегом Ангельчуком, священником Івано-Франківської архиєпархії. По завершенні о. Дмитро від імені архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка) привітав всіх учасників паломництва та подякував за добру традицію спільно молитися у святому місці в наміренні своїх родин та отримати благословення на працю, яку вони здійснюють кожного дня.

Також відбулося освячення води, молитва на Хресній дорозі. На завершення паломникам відвідали унікальний комплекс споруд «Український Єрусалим».