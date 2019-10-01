Величезну воскову свічку освятили у Зарваниці (Фото)
29 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася ІІ Всеукраїнська проща пасічників, участь у якій взяли кілька сотень бджолярів з Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей.
Очолив паломництво голова Всеукраїнського громадського об`єднання «Спілка пасічників України» п. Володимир Стретович. Організаторами стали п. Юрій Березовський, голова громадського об`єднання «Спілка пасічників Тернопільщини» та Комісія у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.
Перед Божественною Літургією, з якої традиційно розпочинається кожне паломництво, адміністратор малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич освятив велику воскову свічу, подаровану пасічниками.
Відтак бджолярі взяли участь у Богослужінні, яке о. Дмитро Квич відслужив разом з о. Олегом Ангельчуком, священником Івано-Франківської архиєпархії. По завершенні о. Дмитро від імені архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка) привітав всіх учасників паломництва та подякував за добру традицію спільно молитися у святому місці в наміренні своїх родин та отримати благословення на працю, яку вони здійснюють кожного дня.
Також відбулося освячення води, молитва на Хресній дорозі. На завершення паломникам відвідали унікальний комплекс споруд «Український Єрусалим».
текст – прес-служба Марійського духовного центру
фото – Василь Балюх