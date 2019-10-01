В Тернопіль приїжджає всіма улюблений вчитель з Канади — Тарас Малюжинський

Хто хоче покращити свою англійську з носієм мови? Читайте деталі в оголошенні та приходьте у Тернопільську обласну біблiотеку для молоді на заняття.

👆 Отож, з 15 жовтня по 18 жовтня у бібліотеці Дні Канади. Щодня пан Тарас розповідатиме англійською мовою багато цікавої інформації про Канаду, щодня нова тема.