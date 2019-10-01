В Тернопіль приїжджає всіма улюблений вчитель з Канади — Тарас Малюжинський
Хто хоче покращити свою англійську з носієм мови? Читайте деталі в оголошенні та приходьте у Тернопільську обласну біблiотеку для молоді на заняття.
👆 Отож, з 15 жовтня по 18 жовтня у бібліотеці Дні Канади. Щодня пан Тарас розповідатиме англійською мовою багато цікавої інформації про Канаду, щодня нова тема.
Зверніть увагу! Щодня буде дві зустрічі (заняття) для всіх бажаючих: о 12:00 та о 17:00. Тривалість – 2 години. Теми о 12:00 і о 17:00 – однакові. ❗Дуже рекомендуємо відвідувати сесії в обідній час на 12:00, ймовірність що ви попадете на заняття велика. 🤔На вечірні сесії очікуємо багато тернополян, можливо для вас не залишиться вільного стільця. Кількість місць у залі лише 45. Стільці доставляти не будемо.
Вимоги:
♦️ бути читачем бібліотеки чи записатися у бібліотеку (20 грн./рік) завчасно;
♦️ рівень англійської мови – середній та вище середнього (перекладу на українську мову не буде);
♦️ заняття розраховані на старшокласників, студентів та дорослих;
♦️ вікові обмеження – від 14 років і старше;
♦️ попередньої реєстрації не потрібно.
‼️ Просимо батьків не приводити дітей молодше 14 років.
P. S. Не розчаровуйтесь, якщо не зможете попасти на заняття до Тараса Малюжинського. Він приїде до нас знову влітку 2020.