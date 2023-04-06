Великодня арт-терапія від тернопільських рятувальників

5 квітня в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбувся арт-захід «Писанка для найменших». Напередодні Великодніх свят його організували для дітей віком від 4 до 8 років.

Спеціально запрошені фахівці Центр творчості дітей та юнацтва м.Тернополя розповіли дітям про історію та зміст Української писанки. Вони влаштували майстер-клас з писанкарства.

У теплій, невимушеній атмосфері учасники цього сакрального дійства спільно розмальовували писанки. Кожен, використовуючи традиційні інструменти та техніки писанкарства, створював свій особливий, неповторний писанковий шедевр, вкладаючи в нього щось своє, особисте: очікування, мрії, надію на краще та непереборну віру в те, що все буде добре. Все буде Україна!



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