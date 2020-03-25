Весняний призов на строкову військову службу в 2020 році перенесений на травень-липень

Президент України Володимир Зеленський 23 березня підписав Указ № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13». Документом передбачається зміна строків проведення чергового призову на строкову військову службу в 2020 році.

В Указі зазначається, що цього року проведення весняного призову на строкову військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань проводитиметься на один місяць пізніше: не в квітні — червні, а протягом травня — липня.

Зміни до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» набирають чинність з дня опублікування Указу про їх внесення.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 179-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні – червні 2020 року» до Національної гвардії України планується призвати на строкову військову службу 5460 громадян України.