Шість сіл на Тернопільщині заблоковані, – заступник Міністра МВС звернувся до мешканців Тернопільщини

Географія смертей поширюється. Сьогодні вранці, в лікарні, помер чоловік 1952 р. н.з Тернопільської області. Про причину смерті чоловіка розповідає заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Поліцією разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району, з священиком О. В. 1963 р.н. якому 19 березня встановлений діагноз зараження короновірусом.

За даними свідків під час номінального обряду були присутніми біля 70 ти осіб.

Взагалі за даними епідеміологічного розслідування проведеного епідеміологами та поліцією встановлено що з початку березня священник О. В. контактував близько з 500 особами рід час різних релігійних обрядів.

Всім цім особам потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування с священником О.В. 1963 року, та з померлим Б. 1952 р.н. Бо Ваше життя та здоров’я в серйозній небезпеці, – наголошує Антон Геращенко.

Сам священник знаходиться у реанімації Тернопільської клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя.

На даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими.

В цьому очагу епідемії вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше, – каже Антон Геращенко.