Від початку епідемії підтвердили COVID-19 у 96 тернополян. 32 – одужали

На 12 травня 10 голину у лікарнях Тернополя – 22 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 12 травня перебуває 17 хворих на коронавірус, 14 з них – тернополяни. Ще 3 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Стан хворих у лікарні – середній і середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 12 травня – 5 пацієнтів (3 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. Ще 8 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус. 4 з них – тернополяни. Стан хворих у лікарні – середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹Станом на 10 годину 12 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 96 людей. 32 жителів Тернополя одужали.

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