За весь період епідемії у Борщівському районі зареєстровано 13 випадків COVID-19

За весь період епідемії та станом на 12.05.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 13 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 3-х дітей до18-ти років.

За результатами 2-х послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020 року, 06.05.2020 року та 09.05.2020 року констатовано одужання у 11-ти осіб, в тому числі у 2-х дітей. Впродовж останніх 11-ти днів нові випадки захворювання на COVID-19 у Борщівському районі не реєструвалися.

Територіально:

м. Борщів – 5 випадків (5 одужали);

с. Висічка – 1 випадок (1 одужав);

с. Більче-Золоте – 4 випадки (3 одужали) ;

с. Вільховець – 1 випадок (1 одужав);

с. Михалків -1 випадок (1 одужав);

с. Іване-Пусте -1 випадок.

В інфекційному відділі КНП «Борщівська района лікарня» на стаціонарному лікуванні знаходиться дві особи ( 1 –на дитина) з підозрою на COVID-19.

За весь період епідемії COVID-19 у Борщівському районі відібрано і відправлено на дослідження методом ПЛР – 178 проб біологічного матеріалу, досліджено – 178 проба.

Серед обстежених – 31 особа – працівники лікувально-профілактичних закладів району, з яких – 11 лікарів, 14 – середніх медичних працівників, 6 осіб молодшого медичного персоналу. У двох осіб виявлено фрагменти PНК SARS CоV-2, тобто виявлено COVID-19, які станом на 06.05.2020р.- одужали та вийшли на роботу.