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Від сьогодні проїзд у тернопільських тролейбусах повинен становити 3 грн., – суд

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Від сьогодні проїзд у тролейбусах повинен становити 3 грн. при розрахунку електронним квитком та 4 грн. при готівковому розрахунку.

22 травня Тернопільський окружний адміністративний суд за позовом адвоката Ростислава Небельського зупинив дію чергового рішення Виконавчого комітету Тернопільської міської ради №420 від 02.05.2019р. про підвищення тарифів на перевезення пасажирів електричним громадським транспортом.

Нагадаємо, 1 листопада минулого року міська рада істотно підняла тарифи на проїзд у маршрутному транспорті, тернополяни влаштували «Тарифний майдан» та перекриття доріг. Через це міський голова Сергій Надал дав задню і скасував рішення виконкому. Та щойно згуртованість тернополян послабала, 15 листопада міськвиконком таки затвердив нові тарифи. І вони мало чим відрізнялися від першолистопадових».

16 квітня  Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав тарифи на проїзд в Тернополі незаконними, а рішення про підвищення тарифів виконавчого комітету Тернопільської міської ради протиправним та нечинним.  Але у  міській раді заявили, що чекають на офіційне друковане рішення суду, а до того часу тарифи на проїзд будуть незмінними. І наступного ж дня (17 квітня), міський голова Сергій Надал направив у Верховний Суд клопотання зупинити дію постанови апеляційного суду, яке суд успішно відхилив.

Сергій Надал на цьому не зупинився і  2 травня на таємному засіданні Виконавчий комітет Тернопільської міської ради відновив дію тарифів, що були скасовані  судом.

  • Я оскаржив ці махінації і суд зупинив дію “відновлених тарифів” у електротранспорті.  Тому від сьогодні тариф на проїзд у тролейбусах – 4 гривні і крапка; сплачуючи більше знайте – ви платите на розвиток місцевої корупції.   Валідатори мають бути негайно переведені у режим 4-гривневого тарифу, якщо ні – просто не платіть. Я захищатиму усіх, до кого поліція матиме претензії, – каже Ростислав Небельський.

повний текст ухвали тут: https://fex.net/s/z1x30yn

 

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А все завдяки черговій судовій перемозі Ростислав Небельський.

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