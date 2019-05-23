Від сьогодні проїзд у тернопільських тролейбусах повинен становити 3 грн., – суд

Від сьогодні проїзд у тролейбусах повинен становити 3 грн. при розрахунку електронним квитком та 4 грн. при готівковому розрахунку.

22 травня Тернопільський окружний адміністративний суд за позовом адвоката Ростислава Небельського зупинив дію чергового рішення Виконавчого комітету Тернопільської міської ради №420 від 02.05.2019р. про підвищення тарифів на перевезення пасажирів електричним громадським транспортом.

Нагадаємо, 1 листопада минулого року міська рада істотно підняла тарифи на проїзд у маршрутному транспорті, тернополяни влаштували «Тарифний майдан» та перекриття доріг. Через це міський голова Сергій Надал дав задню і скасував рішення виконкому. Та щойно згуртованість тернополян послабала, 15 листопада міськвиконком таки затвердив нові тарифи. І вони мало чим відрізнялися від першолистопадових».

16 квітня Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав тарифи на проїзд в Тернополі незаконними, а рішення про підвищення тарифів виконавчого комітету Тернопільської міської ради протиправним та нечинним. Але у міській раді заявили, що чекають на офіційне друковане рішення суду, а до того часу тарифи на проїзд будуть незмінними. І наступного ж дня (17 квітня), міський голова Сергій Надал направив у Верховний Суд клопотання зупинити дію постанови апеляційного суду, яке суд успішно відхилив.

Сергій Надал на цьому не зупинився і 2 травня на таємному засіданні Виконавчий комітет Тернопільської міської ради відновив дію тарифів, що були скасовані судом.

Я оскаржив ці махінації і суд зупинив дію “відновлених тарифів” у електротранспорті. Тому від сьогодні тариф на проїзд у тролейбусах – 4 гривні і крапка; сплачуючи більше знайте – ви платите на розвиток місцевої корупції. Валідатори мають бути негайно переведені у режим 4-гривневого тарифу, якщо ні – просто не платіть. Я захищатиму усіх, до кого поліція матиме претензії, – каже Ростислав Небельський.

повний текст ухвали тут: https://fex.net/s/z1x30yn

А все завдяки черговій судовій перемозі Ростислав Небельський.

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